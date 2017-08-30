В стране серьезные недоработки с поставкой вооружения - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В комитете Верховной Рады по нацбезопасности заявляют о срыве некоторыми оборонными предприятиями сроков поставок техники в войска.

Так, речь шла о Львовском, Харьковском, Житомирском и Киевском бронетанковых заводах и Харьковском конструкторском бюро имени Морозова.

В комитете считают, что предприятия по разным причинам срывают своевременные поставки вооружения и военной техники, а сейчас составляют графики, как догнать планку по производству.

Эту ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала общественный активист, бывший советник министра обороны Украины Анна Коваленко.

(текст публикуется на языке оригинала)

У вас є інформація стосовно того, про яке озброєння йдеться? Наше оборонно-виробниче відомство взагалі перестало працювати, чи просто щось затримали, якусь одну-дві машини?

— Насправді сказати, що взагалі працювати перестало, ми не можемо. Працює. Те, про що в комітеті, ви бачите, чуєте, що не діляться деталями означає, що розбираються в цьому питанні і намагаються знайти причини, чому так сталося, як виправити цю ситуацію. Те, що це очікувано, теж факт, тому що в нас величезні проблеми насправді з внутрішнім забезпеченням своїх потреб. І проблеми ці системні. Але мова йде про формування державного оборонного замовлення. Ви знаєте, що більшість з цих заводів були орієнтовані у виробництві разом з російськими партнерами. Зараз ситуація абсолютно інша. І підприємства змушені шукати співпраці із західними партнерами сьогодні. І настільки багато системних проблем, що насправді ця ситуація не дуже дивує. Це з однієї сторони. А з іншої — не все так погано, і багато техніки модернізується. Можливо, ми з вами не чуємо про якісь новітні розробки і шалені стрибки у виробництві і використанні нанотехнологій, але модернізація… Ви можете бачити — тиждень була виставка на Хрещатику, де показували танк Т-72, БРД М-2Л, БТР-4, зенітно-ракетний комплекс "Тор", самохідну гармату "Піон". Тобто вся ця техніка, там більше було 67 одиниць, вона модернізована. Але логіка в тому, що ми маємо досвід АТО, і ми намагаємося модернізувати все, що в нас є.

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Якось ситуацію можна покращити? Чи це питання справді менеджменту цих заводів, управління певними процесами виробничими?

— У комітеті сказали не тільки про проблему, але потім і про вирішення цієї проблеми, розказали про деталі і, можливо, якщо мова йде про якихось дійсно злісних людей, які чогось не роблять або не роблять свою роботу, то були покарані за підрив обороноздатності. Але це дійсно комплексна проблема, це говорить про системні речі. Це говорить про системні недопрацювання в Міноборони, в Генштабі, в українській стороні, українській владі як замовника, на підприємствах як виробниках.

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