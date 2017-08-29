Учения "Запад". Минск назвал смешными слова об "агрессии против Киева"

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Предположения о возможности агрессии против Украины с территории Белоруссии во время совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2017" смешны, заявил во вторник в Минске начальник генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев.

"С 11 по 20 сентября в северной части Ровенской области (Украины) организация "Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды общей численностью до 200 человек. Заявленная цель — "недопущение вторжения подразделений вооруженных сил России со стороны Белоруссии" при подготовке проведения учений "Запад-2017". По меньшей мере, такие убеждения кажутся смешными. На эти несоответствующие действительности домыслы мы также реагируем спокойно", — сказал Белоконев на брифинге.

Он обратил внимание на проводимые учения на территории Украины в период, близкий к датам проведения учений "Запад-2017". "На территории Украины 29 июля — 2 августа вблизи государственной границы Белоруссии в Волынской области прошло совместное учение силовых ведомств. Приблизительно в период проведения нашего учения,… 8-23 сентября состоится многонациональное учение объединенных вооруженных сил НАТО "Быстрый трезубец-2017", — добавил он.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.

Ранее президент Белоруссии неоднократно заявлял, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения. Минобороны ранее сообщало, что на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии. В наблюдении будут участвовать представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Белоруссии, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

Читайте также: Масштабные учения "Си Бриз-2017" в Одессе пока малозаметны – спецкор

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.