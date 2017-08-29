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    Волошин о заявлении Юнкера: западники ломают все задумки Банковой

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    Возможно, в Киеве поймут, что нельзя по теме отношений с ЕС и НАТО громко говорить о перспективах членства, если это не соответствует действительности – оттуда могут об этом болезненно напомнить, отмечает политолог Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    "Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина – это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать", — сказал Юнкер, выступая перед послами Евросоюза.

    Он отметил, что "на данный момент в мире идут 60 войн, из них ни одна не идет в Европе, если не считать Украину, которая не является европейской в смысле Евросоюза".

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    Скриншот с Youtube
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    Политолог-международник Олег Волошин отметил, что "Петр Порошенко в своей речи на Майдане 24 августа, конечно, и близко не говорил о том, что "Украина почти уже в ЕС и НАТО". 

    "Но глава Еврокомиссии Юнкер почему-то решил на общем собрании послов ЕС заочно поспорить со своим "другом президентом Порошенко" именно об этом", – подчеркнул эксперт. 

    Ломают нехорошие западники все задумки спичрайтеров и политтехнологов Банковой, сообщил Волошин: "они только тут про автобан в ЕС и НАТО, а тут Волкер и Юнкер: прижмитесь к обочине". 

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    "А если серьёзно, то, может, наконец в Киеве поймут, что нельзя по теме отношений с ЕС и НАТО громко говорить о перспективах членства, если это не соответствует действительности. Оттуда могут об этом болезненно напомнить", – написал политолог.

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко 26 августа заявил, что страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО. По его словам, "некоторые политики внутри Украины и за ее пределами" не верят в перспективу членства Украины в ЕС и в НАТО. 

    Порошенко уверен, что Киев выполнит критерии для подачи заявки на членство в обеих организациях.

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