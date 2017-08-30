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    В мире

    НАТО прокомментировало учения России и Белоруссии

    (обновлено: )20101
    Официальный представитель альянса Оана Лунгеску отметила, что уклонение от необходимой прозрачности только поднимает вопросы о природе и целях учений "Запад-2017".
    НАТО
    NATO

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Избирательный подход к наблюдению за учениями РФ и Белоруссии "Запад-2017" ставит под вопрос их цель, сообщила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

    Она сообщила, что по приглашению Белоруссии намерена направить двух экспертов на открытые для посещения дни во время проведения учений "Запад-2017", по приглашению РФ будет направлен один эксперт.

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    Международные учения ПВО "Ключи к небу-2017" на юге России

    "Мы приветствуем эти приглашения, но они не заменяют наблюдение, прописанное в Венском документе (ОБСЕ). Наблюдения согласно Венскому документу предполагают брифинги по сценарию и по ходу учений, возможность пообщаться с солдатами лично по теме учений и полеты над (территорией проведения — ред.) учениями", — заявила Лунгеску.

    По ее словам, "Россия и Белоруссия вместо этого предпочли избирательный подход, который не оправдывает ожиданий".

    "Такое уклонение от необходимой прозрачности только поднимает вопросы о природе и целях учений", — отметила официальный представитель НАТО.

    Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих.

    Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности").

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