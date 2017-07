Медведев о лишении Саакашвили гражданства Украины: Show must go on

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины словами "Show must go on" и отметил, что действия украинских властей — принять бывшего президента Грузии, сделать его главой облгосадминистрации, а затем лишить гражданства и согласиться на его экстрадицию — непоследовательны и удивительны.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

"Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей — принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on", — написал Медведев в своем Facebook.

Facebook Дмитрия Медведека Комментарий Дмитрий Медведева о лишении Михаила Саакашвили гражданства

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.