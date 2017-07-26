СМИ сообщили о возможной судимости Саакашвили

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили мог быть лишен гражданство из-за того, что при заполнении соответствующих документов не указал информации о судимости, сообщил источник в окружении президента Украины, передает "Украинская правда".

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"Он потерял гражданство, потому при заполнении документов на получение украинского гражданства написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел — по нему несколько тяжелых дел в Грузии", — сказал источник.

"Миграционная служба решила, что Саакашвили не имел права в Украине получить гражданство, и аннулировала решение", — отметили в комментарии.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.