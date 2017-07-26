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    Общество

    СМИ сообщили о возможной судимости Саакашвили

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    Исход генацвале: Саакашвили лишили гражданства (177)

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    По словам источника, Саакашвили "потерял гражданство, потому при заполнении документов на получение украинского гражданства написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили мог быть лишен гражданство из-за того, что при заполнении соответствующих документов не указал информации о судимости, сообщил источник в окружении президента Украины, передает "Украинская правда".

    Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге. Видео
    Канал Saakashvili Mikheil на Youtube
    Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге

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    "Он потерял гражданство, потому при заполнении документов на получение украинского гражданства написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел — по нему несколько тяжелых дел в Грузии", — сказал источник.

    "Миграционная служба решила, что Саакашвили не имел права в Украине получить гражданство, и аннулировала решение", — отметили в комментарии.

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

    Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.

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