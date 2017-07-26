Лишение Саакашвили гражданства приближает Украину к диктатуре -Тимошенко

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр, лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что лишение бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили гражданства Украины приближает страну к диктатуре.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Ранее экс-президент Грузии Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.