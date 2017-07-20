Россия посоветовала США адресовать себе обвинения в "агрессии"

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов считает, что представителям США, обвиняющим Россию в агрессии, следовало бы применить такое определение к своему собственному государству.

Накануне Ульянов принял участие в заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности, завершающем российское председательство в этом органе.

"Вчера имели место дипломатические баталии, касающиеся, главным образом, Украины. В ответ на обвинения в адрес России в том, что она совершает агрессию, мы посоветовали американской делегации почитать определение агрессии, одобренное в 1974 году Генеральной Ассамблеей ООН", — рассказал Ульянов в четверг РИА Новости.

Соответствующий документ был утвержден 14 декабря 1974 года резолюцией ГА ООН 3314. Документ содержит восемь статей с определением этого термина.

Читайте также: "Позитивная химия". Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину, КНДР и безопасность

"На нас это определение примерить не получается, а вот, скажем, запуск 59 "Томагавков" по сирийской авиабазе Шайрат — это типичный акт агрессии, в определении так и написано", — сказал он. В документе указано, что актом агрессии, независимо от объявления войны, будет считаться "нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства".

"Так что подобного рода определение американцы должны в первую очередь адресовать себе", — добавил Ульянов.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.