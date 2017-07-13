В конгрессе США представили новую версию проекта о санкциях против РФ

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Группа высокопоставленных членов демократической партии в палате представителей конгресса США представила новую версию законопроекта предусматривающего санкции в отношении России и Ирана, пишет агентство Рейтер.

По данным агентства, документ идентичен тому, который около месяца назад абсолютным большинством голосов поддержал сенат. Таким образом его авторы в палате представителей намереваются добиться поддержки республиканцев.

Ранее демократы в палате представителей пытались представить другой законопроект по санкциям, однако республиканцы противились этим действиям.

Нынешний вариант представили лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси, ее заместитель по фракции Стени Хойер, а также руководитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел.

Официальный представитель спикера палаты представителей Пола Райана — Эшли Стронг назвала предпринятый демократами шаг "пижонством". Белый дом также обещал заблокировать данный документ, если он попадет на подпись президенту.

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

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Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.