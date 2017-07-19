наверх
20.07.201701:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Кандидат на должность посла США в РФ имеет бизнес в Украине - СМИ

    (обновлено: )13213
    СМИ выяснили, что, в частности, Huntsman International Corporation, зарегистрированное в штате Юта, в начале 2000-х годов являлось совладельцем украинско-американского СП ООО "Хантсман-Стирол".
    Джон Хантсман
    Голос Америки

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Аффилированные с Джоном Хантсманом компании, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность посла США в России, были учредителями нескольких крупных активов в Украине, а также в странах СНГ.

    Польский флаг
    East News Adam Wysocki
    Польша стала доплачивать трудовым мигрантам. Реакция в соцсетях

    Как пишет "Экономическая правда" со ссылкой на Reuters, Huntsman International Corporation, зарегистрированное в штате Юта, в начале 2000-х годов являлось совладельцем украинско-американского СП ООО "Хантсман-Стирол". Бизнес-партнером американской компании по этому предприятию был горловский концерн "Стирол", которым на тот момент владел гражданин США украинского происхождения Алекс Ровт.

    В 2010 году концерн "Стирол", чьи производственные мощности сейчас расположены на неподконтрольной территории Донбасса, был выкуплен группой Ostchem Дмитрия Фирташа. На данный момент основной бизнес Джона Хантсмана в Украине представлен киевским ООО "Хантсман-НМГ" — компания, через которую Huntsman International Corporation занимается реализацией химической продукции и материалов российского ЗАО "Хантсман-НМГ" (г. Обнинск).

    Читайте также: Белый дом уже определяет объемы поставок летального оружия Киеву 

    Как сообщалось, накануне Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность посла США в России. Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России, однако его кандидатуру еще должен утвердить Сенат. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Журналист Павел Шеремет
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Верховная Рада. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве. Видео
    Рост криминала в Украине