Кандидат на должность посла США в РФ имеет бизнес в Украине - СМИ

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Аффилированные с Джоном Хантсманом компании, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность посла США в России, были учредителями нескольких крупных активов в Украине, а также в странах СНГ.

Как пишет "Экономическая правда" со ссылкой на Reuters, Huntsman International Corporation, зарегистрированное в штате Юта, в начале 2000-х годов являлось совладельцем украинско-американского СП ООО "Хантсман-Стирол". Бизнес-партнером американской компании по этому предприятию был горловский концерн "Стирол", которым на тот момент владел гражданин США украинского происхождения Алекс Ровт.

В 2010 году концерн "Стирол", чьи производственные мощности сейчас расположены на неподконтрольной территории Донбасса, был выкуплен группой Ostchem Дмитрия Фирташа. На данный момент основной бизнес Джона Хантсмана в Украине представлен киевским ООО "Хантсман-НМГ" — компания, через которую Huntsman International Corporation занимается реализацией химической продукции и материалов российского ЗАО "Хантсман-НМГ" (г. Обнинск).

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Как сообщалось, накануне Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность посла США в России. Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России, однако его кандидатуру еще должен утвердить Сенат.