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    Россия намерена продолжать диалог с США по Украине - МИД РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (395)

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    По словам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, либо США займутся делом и начнут реально работать с Киевом, "а не потакать его реваншистским устремлениям, спекулируя на возможных поставках летального вооружения", либо все останется, как есть.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. РФ намерена продолжать диалог с США по украинской проблематике, ожидает назначения представителя вместо Виктории Нуланд, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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    "США до сих пор не назначили высокопоставленного представителя, чтобы продолжить диалог, который в свое время вели помощник президента Владислав Сурков и замгоссекретаря Виктория Нуланд. Хотя нам давали понять, что назначение вот-вот произойдет. Как только представителя назначат, мы продолжим диалог", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

    По его словам "либо США займутся делом и начнут реально работать с Киевом, а не потакать его реваншистским устремлениям, спекулируя на возможных поставках летального вооружения, либо все останется, как есть".

    "Мы открыты к диалогу и готовы объяснять эту позицию и слушать противоположную", — заключил замминистра.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США анонсировал в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

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