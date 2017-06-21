Минфин США ввел новые санкции против РФ и Донбасса из-за ситуации в Украине

GABRIELLE LURIE / AFP

РИА Новости Украина

Введенные минфином США санкции нацелены на усиление давление на Россию с целью исполнения ею минских соглашений, говорится во вторник в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина, которое распространила его пресс-служба.

"Эти изменения будут поддерживать давление на Россию, чтобы двигаться в направлении дипломатического решения (конфликта в Украине)", — сказал Мнучин.

Он добавил, что США поддерживают суверенитет Украины и "речи ни о каком облегчении (санкций) быть не может, пока Россия не выполнит минские соглашения", пишут РИА Новости.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что очередное расширение санкций со стороны США не окажет влияния на курс Москвы и российские компании и граждане не пострадают от новых ограничительных мер.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Санкции против физлиц

Из крымских чиновников в список попали Вадим Булгаков — начальник УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор внутренней службы; Петр Ярош — глава российской федеральной миграционной службы по Республике Крым, Андрей Мельников — министр экономического развития Республики Крым, Олег Камшилов — прокурор Республики Крым.

От ЛНР и ДНР: Игорь Корнет — министр внутренних дел Луганской народной республики, Леонид Пасечник — министр госбезопасности ЛНР, Наталья Хорошева — член совета министров ЛНР, которая объявила о том, что на территории республики российский рубль будет основной валютой, а также Алексей Кострубинский — министр по чрезвычайным ситуация ДНР, Алексей Дикий — министр внутренней безопасности ДНР, Ирина Никитина — председатель Центрального национального банка ДНР, Алексей Муратов — представитель ДНР в России.

Туда же внесен замглавы МЭР — Сергей Назаров, который по данным минфина вносил существенную лепту в финансовую помощь ДНР и ЛНР под эгидой межведомственной комиссии.

Спецпредставитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом, российский государственный и политический деятель, предприниматель, член Совета Федерации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков тоже попал под санкции. Минфин США напоминает, что он уже внесен в санкционный список ЕС за то, что проголосовал "за аннексию Крыма". Под санкции попали и двое подчиненных Бабакова — Александр Воробьев и Михаил Плисюк.

Особой строкой в списке прописываются Геннадий Никулов — глава байк-центра "Ночные волки" и Денис Ряузов — "идейный лидер" в той же организации. По версии минфина США байкеры "обеспечивают обучение боевым искусствам и тактические военные курсы иностранным вооруженным силам".

Санкции против банков и компаний

Незамеченными минфином не осталась и сама структура байк-клуба, которая в документах ведомства фигурирует как Wolf Holding of Security Structures.

Ведомство приняло решение о включении в "черный список" шести банковских структур за деятельность в Крыму, говорится в заявлении ведомства. Там уточняется, что в "черный список" попали АО "Таатта", Черноморский банк развития и реконструкции, банк "Рублев", банк "Северный Кредит", "ИС Банк", ПАО Банк "ВВБ". А также 21 "дочка" Транснефти.

В частности, в списке санкций значатся АО "Черномортранснефть", ООО "Дальневосточная строительная дирекция", АО "Институт по проектированию магистральных трубопроводов", АО "Негосударственный пенсионный фонд "Транснефть", АО "Связьтранснефть", ООО "Транснефть-финанс", АО "Транснефть-Диаскан", АО "Транснефть-дружба", АО "Транснефтепродукт", ООО "Транснефть-медиа", АО "Транснефть-метрология", ООО "Транснефть-охрана", АО "Транснефть-Подводсервис", АО "Транснефть-Прикамье", АО "Транснефть-Приволга", АО "Транснефть-Север", АО "Транснефть-Сибирь", АО "Транснефть-Центральная Сибирь", АО "Транснефть-Урал", ООО "Центр управления проектом "Восточная Сибирь — Тихий океан".

Минфин отмечает, что речь идет о компаниях, в которых "Транснефти" принадлежат 50% и более акций. Теперь американским гражданам нельзя осуществлять финансовые операции с ними, которые занимают более 90 дней. Сама компания данный вопрос не комментирует.

Кроме того, минфин ввел санкции против так называемой частной военной компании "Вагнер" и Дмитрия Уткина, которого назвал ее руководителем. Дмитрий Уткин присутствовал на приеме в Кремлевском дворце 9 декабря. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Уткин был там, поскольку является кавалером орденов Мужества.

Опубликованный во вторник санкционный список США включает также Крымскую первую страховую компанию (КПСК), застраховавшую в 2016 году строительство моста через Керченский пролив. Минтранс РФ уже заявил, что влияние на строительство моста данный факт не окажет.

В списке находятся компания по производству и продаже огнестрельного и охолощенного оружия "Молот-Оружие" и две компании группы "Конкорд" Евгения Пригожина, ООО "Оборонлогистика" — единственный подрядчик российского Министерства обороны в части приобретения товаров, работ и услуг для морского транспорта военно-морских сил и фрахта на территории Республики Крым. В список внесен Холдинг ИФД КапиталЪ, совладельцами которого, по данным Bloomberg, являются Леонид Федун и Вагит Алекперов, и принадлежащий ему 4-звёздочный отель, расположенный в Алуште, Riviera Sunrise Resort & Spa.

Россия не изменит курса

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что расширение санкций со стороны США не повлияет на курс Москвы.

"Мы говорили с самого начала проведения Вашингтоном разрушительной, крайне деструктивной политики в части применения санкций к России, к нашим физическим и юридическим лицам, что искомого США эффекта они не дадут и дать не могут. Мы об этом повторяем постоянно, и об этом я заявляю в очередной раз. Но хотелось бы сказать и о другом в нынешней ситуации. Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя", — заявил Рябков.

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"Мы продолжим свой курс твердо и последовательно", — подчеркнул дипломат.

По его словам, "те российские представители, которые оказались в этом списке именно сегодня, конечно, не пострадают от американских санкций". При этом он подчеркнул, что Вашингтон, расширяя санкции против РФ, противоречит собственным декларируемым целям.

"Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер", - сказал Рябков.