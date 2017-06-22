наверх
22.06.201720:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Лавров и Тиллерсон обсудили Донбасс

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (614)

    (обновлено: )34301
    Как сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, разговор состоялся по телефону. Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Донбассе в контексте необходимости дополнительных усилий по выполнению "Минска".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (справа). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн –РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию на юго-востоке Украины, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

    "Затрагивалась также ситуация на юго-востоке Украины в контексте необходимости дополнительных усилий по всестороннему выполнению Минских договоренностей", — говорится в сообщении.

    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    Контактная группа по Донбассу: "хлебное перемирие" и реинтеграция

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Белый дом. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Пустая Верховная Рада. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ