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    Общество

    В Донбассе без воды остались более 380 тыс человек - ГСЧС

    (обновлено: )15501
    По данным ГСЧС, в четверг в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи села Васильевка на неподконтрольной Киеву территории была повреждена высоковольтная линия электропередачи.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Более 380 тысяч жителей пяти районов Донецкой области остались без водоснабжения из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи в районе насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News
    Донбасс может остаться без воды

    По данным ведомства, в четверг в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи села Васильевка на неподконтрольной Киеву территории была повреждена высоковольтная линия электропередачи, "что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода".

    "Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тысяч человек) в пяти районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и поселок городского типа Александровка", — говорится в сообщении.

    В Госслужбе по ЧС добавили, что по состоянию на 07.00 вода населению подается из резервных резервуаров.

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    Ранее в министерстве строительства и ЖКХ самопровозглашенной ДНР сообщили, что насосная станция Южно-Донбасского водопровода и Донецкая фильтровальная станция оказались в зоне обстрелов. Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в районе Ясиноватой, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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