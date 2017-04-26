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    Запад оказывает военную помощь Киеву - Генштаб России

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    Как отмечается, особенно негативное влияние на обстановку в Европе оказывает вооруженное противостояние на юго-востоке Украины. Его урегулирование возможно только политическим путем.
    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
    RIA News Вадим Савицкий | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 26 апр — РИА Новости Украина. Европейские страны оказывает военную помощь Киеву, провоцируя его на продолжение конфликта в Донбассе, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме: "Европейская безопасность: перспективы и тенденции".

    "Особенно негативное влияние на обстановку в Европе оказывает вооруженное противостояние на юго-востоке Украины. Его урегулирование возможно только политическим путем. Однако европейские страны оказывают военную помощь киевскому режиму, тем самым провоцируя его на продолжение войны", — сказал Герасимов.

    Также Герасимов отметил возрастание угрозы терроризма и радикализма в Европейском регионе. Это в свою очередь стимулирует увеличение миграционных потоков в Европу из нестабильных стран Ближнего Востока и Северной Африки, отметил начальник Генштаба.

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