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    В Венгрии заявили, что не рассматривают Россию в качестве угрозы

    (обновлено: )11130
    Как отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, оценивать личность президента России Владимира Путина - задача российских избирателей.
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости Украина. Венгрия не рассматривает Россию в качестве угрозы, заявил в интервью польскому изданию Salon24 глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    "Мы сотрудничаем с Россией в различных областях. Мы не рассматриваем эту страну как угрозу для Венгрии", — сказал министр.

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    "Мы должны говорить по существу. Когда я начинаю говорить об отношениях с Россией, дискуссия сразу становится эмоциональной, что вполне объяснимо в случае некоторых стран, и в особенности некоторых людей. Но так как я венгр, я смотрю на это с венгерской точки зрения. Я считаю, что наши отношения с Россией должны быть прагматичными. Почему? Потому что Россия является одним из наших основных торговых партнеров", — пояснил он.

    Сийярто добавил, что "Россия все еще играет очень важную роль в Центральной Европе, независимо от того, нравится нам это или нет". "Это факт – 85% нашего газа поступает за счет импорта из России. Эти факторы делают невозможным, чтобы не вести диалог с Россией", — привел он пример.

    "Мы не воспринимаем Россию как угрозу для Венгрии. Точка. Я не оспариваю ни вашего (польского) взгляда и точки зрения, того, что вы видите Россию как угрозу. Я не осуждаю этого. Я уважаю эту позицию. Прибалтика тоже воспринимают Россию как угрозу. Что я делаю? Уважаю их позицию", — заявил венгерский министр.

    Говоря об оценке личности президента России Владимира Путина, Сийятро ответил: Это не моя задача. Это задача российских избирателей. До тех пор пока российские избиратели его выбирают президентом России, мы должны с ним работать. Не имеет значения, что мы думаем о нем, что он нам нравится или нет".

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