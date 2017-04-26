наверх
26.04.201703:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ле Пен раскритиковала Олланда за его позицию в отношении России

    Тема:

    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (90)

    (обновлено: )3610
    Кандидат в президенты Франции, лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен подвергла критике то, как нынешний глава государства Франсуа Олланд говорит о России.
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции, заявила, что хочет мирных отношений с РФ и США.

    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кто эти люди? Марин Ле Пен: решительная блондинка

    "Я хочу мирные отношения со всеми странами, я хочу их с США, я хочу их с Россией, я хочу их с Великобританией", — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1. Она также отметила, что уважает все государства.

    Читайте также — Будущее Франции: какой президент принесет стране стабильность

    Ле Пен заявила, что считает себя кандидатом, способным установить нормальные отношения с всеми странами. По ее словам, каждая страна, как и Франция, ожидает со стороны других государств уважения. Кроме того, Ле Пен подвергла критике то, как президент Франции Франсуа Олланд говорит о России.

    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

    По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году).

    Второй тур выборов пройдет 7 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Певица Лолита
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?