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    Ле Пен утверждает, что довольна результатом I тура президентских выборов

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    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен? (89)

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    По итогам первого тура президентских выборов во Франции лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%.
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции, заявила, что довольна результатом первого тура.

    "Я не разочарована, я очень довольна этим результатом по простой причине, я считаю, что впервые за долгое время у французов есть два видения, два политических видения. Как вы только что сказали, они, безусловно, очень отличаются друг от друга, практически два выбора общества", — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1.

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Я не являюсь кандидатом "Национального фронта". Я являюсь кандидатом, которого поддерживает "Национальный фронт", — подчеркнула Ле Пен.

    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

    По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году).

    Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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