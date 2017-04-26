Ле Пен утверждает, что довольна результатом I тура президентских выборов

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции, заявила, что довольна результатом первого тура.

"Я не разочарована, я очень довольна этим результатом по простой причине, я считаю, что впервые за долгое время у французов есть два видения, два политических видения. Как вы только что сказали, они, безусловно, очень отличаются друг от друга, практически два выбора общества", — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1.

"Я не являюсь кандидатом "Национального фронта". Я являюсь кандидатом, которого поддерживает "Национальный фронт", — подчеркнула Ле Пен.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году).

Второй тур выборов пройдет 7 мая.