Жители 56 французских коммун не отдали ни одного голоса за Ле Пен

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен не получила ни одного голоса избирателей в 56 коммунах в разных регионах страны в ходе первого тура голосования на выборах главы государства.

Согласно анализу данных избирательных участков, выполненному порталом France Info, значительная часть городков, где никто не поддержал Ле Пен, находятся на юге Франции, между Тулузой, Монпелье и границей с Испанией. Число жителей, внесенных в списки избирателей в каждой из этих коммун, не всегда дотягивает даже до отметки в 40 человек.

Еще одно маленькое "созвездие" таких коммун расположилось в департаменте Дром, а 11 городков рассредоточены по территории страны, причем располагаются они преимущественно в восточной и северо-восточной частях.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Читайте также — Кто эти люди? Марин Ле Пен: решительная блондинка

По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году).

Второй тур выборов пройдет 7 мая.