наверх
25.04.201706:23
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.34
  • USD26.67- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ле Пен оставила пост главы "Национального фронта"

    Тема:

    Выборы президента Франции (84)

    (обновлено: )138
    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. По последним данным, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 21,3% голосов.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на время избирательной кампании отошла от дел своей партии.

    "Я взяла отпуск от своего президентства в Нацфронте. Я сейчас только кандидат в президенты", — заявила она в интервью на телеканале France2.

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кто эти люди? Эммануэль Макрон: банкир Ротшильдов, "человек Возрождения"

    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

    По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году).

    Второй тур выборов пройдет 7 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции
    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Актер Кирилл Сафонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский