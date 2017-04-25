Ле Пен оставила пост главы "Национального фронта"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на время избирательной кампании отошла от дел своей партии.

"Я взяла отпуск от своего президентства в Нацфронте. Я сейчас только кандидат в президенты", — заявила она в интервью на телеканале France2.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году).

Второй тур выборов пройдет 7 мая.