На известного российского блогера напали в аэропорту

Как сообщил сам пострадавший Илья Варламов, на него напали на глазах у полиции.

Вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. Я вообще не понял что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами. Все что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили. Ничего не говорили, один раз крикнули "Вали в свою Америку", после чего убежали. Все это произошло на глазах полицейских, они их не поймали. Полиция очень удивилась, сказала, что у них такое впервые и что они объявили план "Перехват". Тут рассказали, что нападавшие приехали на двух машинах. Они все снимали на камеры, поэтому возможно они выложат видео. Я сейчас еду в ОВД, буду писать заявление, потому что они испортили технику", — рассказал подробности нападения Варпламов.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его облили зеленкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле.