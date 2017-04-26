наверх
26.04.201714:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    На известного российского блогера напали в аэропорту

    (обновлено: )29731
    На известного российского блогера Илью Варламова напали аэропорту в Ставрополе, его облили зеленкой и несколько раз ударили.
    Канал Типичный Ставрополь на youtube

    Как сообщил сам пострадавший Илья Варламов, на него напали на глазах у полиции.

    Вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. Я вообще не понял что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами. Все что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили. Ничего не говорили, один раз крикнули "Вали в свою Америку", после чего убежали. Все это произошло на глазах полицейских, они их не поймали. Полиция очень удивилась, сказала, что у них такое впервые и что они объявили план "Перехват". Тут рассказали, что нападавшие приехали на двух машинах. Они все снимали на камеры, поэтому возможно они выложат видео. Я сейчас еду в ОВД, буду писать заявление, потому что они испортили технику", — рассказал подробности нападения Варпламов.

    Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его облили зеленкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Представители миссии ОБСЕ в Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?