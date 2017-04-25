В ООН хотят поднять вопрос о запрете на въезд российских артистов в Украину

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Российские общественные деятели намерены на ближайшей сессии ООН с неправительственными организациями поднять вопрос "о давлении Киева на российских деятелей культуры", которым запрещают въезд в Украину, сообщила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

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Накануне российский актер театра и кино Кирилл Сафонов сообщил на своей странице в Facebook о запрете въезда в Украину. Днем ранее российская певица украинского происхождения Лолита Милявская опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

"На ближайшей сессии ООН с неправительственными организациями мы будем поднимать вопрос о политическом давлении на российских культурных деятелей со стороны украинских властей", — заявила Сутормина.

Регулярное пополнение "черного списка" именами российских артистов, это, "в первую очередь, нарушение духовных и культурных связей, которые всегда объединяли наши народы", считает она.

"Мы считаем, что даже в условиях политического кризиса и различных разногласий в позициях официальных государственных ведомств культура и искусство должны оставаться вне политики", — подчеркнула глава комиссии ОП.

Госпогранслужба Украины также ранее запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.