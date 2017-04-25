"Миротворец" опубликовал данные актрисы Ольги Кабо

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные российской актрисы Ольги Кабо.

Как отмечается на сайте, Кабо попала в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии". Также на сайте указывается, что актриса была участницей международного кинофестиваля режиссера Никиты Михалкова "Евразийский мост", который проходил в Крыму в 2016 году.

Скриншот Данные Ольги Кабо на сайте "Миротворец"

Ранее в базу сайта "Миротворец" попали российский режиссер Карен Шахназаров и российская певица Ирина Аллегрова. Накануне сообщалось также, что в базу сайта попал и российский певец Александр Маршал.