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    Общество

    "Миротворец" опубликовал данные актрисы Ольги Кабо

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (223)

    (обновлено: )12
    Ольга Кабо
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные российской актрисы Ольги Кабо.

    Как отмечается на сайте, Кабо попала в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии". Также на сайте указывается, что актриса была участницей международного кинофестиваля режиссера Никиты Михалкова "Евразийский мост", который проходил в Крыму в 2016 году.

    Скриншот
    Данные Ольги Кабо на сайте "Миротворец"

    Ранее в базу сайта "Миротворец" попали российский режиссер Карен Шахназаров и российская певица Ирина Аллегрова. Накануне сообщалось также, что в базу сайта попал и российский певец Александр Маршал.

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