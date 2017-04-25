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    Политика

    Аваков: "Апостол" пытались продать в Россию

    (обновлено: )190
    Глава МВД Арсен Аваков рассчитывает, что в результате спецоперации по задержанию злоумышленников, получится вернуть также и другие похищенные артефакты.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Раритетную книгу "Апостол", похищенную из Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского в Киеве, пытались продать в Россию, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

    "Четверо фигурантов дела задержаны полицией в одном из ресторанов в центре Киева при попытке продать похищенную книгу. Изначально "продавцы" запросили 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах. Однако, поскольку торговались они с сотрудниками полиции, в результате получат не деньги, а срок! Злоумышленники являются членами преступной группы по краже антиквариата и работали "под заказ". Прямо сейчас у них проходят обыски. Возможно, в результате этой операции удастся вернуть и иные похищенные артефакты", — сообщил Аваков.

    Арсен Аваков, facebook
    Книга "Апостол" 1574 года

    По словам главы МВД, была попытка продажи книги в Российскую Федерацию.

    Книга была похищена в мае 2016 года. Как сообщала полиция, по словам работников библиотеки, к ним пришел человек, назвавшийся представителем контролирующего органа, и предоставил копии документов для проведения сверок тех книг, которые у них хранятся. После чего назвал список тех изданий, которые он хотел бы проверить. При этом попросил отдельное помещение, где бы он смог спокойно работать. В течение дня человек несколько раз выходил из помещения, оставляя при этом свои вещи. В конце рабочего дня он вышел и обратно уже не вернулся. Когда персонал библиотеки начал сверять выданные ему для ознакомления издания, они обнаружили отсутствие старопечатного издания.

    Львовский "Апостол" Ивана Федорова был издан тиражом около 1-1,2 тыс. экземпляров. В фондах библиотеки Вернадского хранится пять экземпляров, но все они неполные.

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