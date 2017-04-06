В Ростове рядом со школой взорвалась бомба, есть пострадавший - источник

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под фонарик, взорвалось в руках у мужчины, решившего проверить бесхозный пакет в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Рано утром мужчина, предположительно охранник, решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано СВУ", — заявил собеседник агентства.

По его словам, мужчине оторвало кисть руки, он экстренно госпитализирован. На месте работают полиция и следователи. Выясняется, кто и в каких целях изготовил бомбу.

Другой источник заявлял РИА Новости, что пострадавший – не охранник, а дворник. Инцидент произошел рядом со школой в районе улицы Социалистической.

Источник уточнил, что занятия в школе приостановлены, детей не пускают в здание.

В свою очередь, старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева рассказала агентству, что на место выехали следователи следственного управления вместе с криминалистами, они выясняют обстоятельства этого взрыва.

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В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.