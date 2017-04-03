НАК: на станции метро Петербурга обезвредили неразорвавшуюся бомбу

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что самодельное взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь восстания" в Санкт-Петербурге.

"На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", — говорится в релизе.

Ранее местное издание "Фонтанка" сообщало, что на станции "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге нашли еще одну, неразорвавшуюся бомбу.

Напомним, в петербургском метро в понедельник произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.