наверх
03.04.201718:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.08
  • USD27.02+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    НАК: на станции метро Петербурга обезвредили неразорвавшуюся бомбу

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (22)

    (обновлено: )34461
    Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, "на станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство".
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что самодельное взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь восстания" в Санкт-Петербурге.

    Путин прокомментировал взрывы в метро Петербурга. Видео
    Канал "Радио Свобода" на Youtube
    Путин прокомментировал взрывы в метро Петербурга

    "На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", — говорится в релизе.

    Ранее местное издание "Фонтанка" сообщало, что на станции "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге нашли еще одну, неразорвавшуюся бомбу.

    Напомним, в петербургском метро в понедельник произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв в метро
    Взрывы в метро Санкт-Петербурга
    Пульт от телевизора
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...