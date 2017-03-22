АЗС в Киеве - бомбы замедленного действия? - пресс-конференция

В четверг, 23 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "АЗС в Киеве — бомбы замедленного действия?"

Проблема увеличения числа автозаправок в столице киевлян волновала давно. Время от времени возникают вопросы, и у населения, и у экспертов — насколько размещение АЗС соответствует действующим нормам безопасности. Строительство таких объектов в спальных районах городов с одной стороны перспективно — потребитель рядом, но и проблематично — выдержать все требования по строительству объекта зачастую сложно.

В европейских странах нормы позволяют строить АЗС вплотную к зданиям, особенно деловым, но в Украине они более жесткие. В Украине порядок размещения АЗС регламентируется специальными нормами — ДБН. В центральных и густонаселенных районах городов с населением свыше 200 тыс. чел. допускается размещение новых АЗС только малой мощности и с подземным размещением резервуаров. Пункты технического обслуживания здесь не требуются, зато обязательным является применение экологобезопасного оборудования. В целом, в пределах населенных пунктов обязательно оборудование АЗС подземными двустенными резервуарами. Месторасположение АЗС должно иметь градостроительное обоснование размещения объекта, согласования с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы и Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Нередко такие объекты установлены в запретных зонах: зеленые и придомовые территории, газовые магистрали и электросети — это создает двойную опасность взрыва. Все незаконные АЗС осуществили самовольный захват земель, которые принадлежат территориальной общине столицы.

В КГГА еще в прошлом году констатировали незаконное размещение 420 автомобильных газозаправочных станций и 203 АЗС в столице. Что было сделано по этой проблеме? На каком расстоянии от жилых домов, согласно ДБН, можно строить заправки? Как часто в Киеве нужно проверять пожарную безопасность на заправках и фактическое соответствие размещения АЗС и нефтебаз разрешительным документам?

Эксперты пресс-конференции:

Леонид Косянчук, эксперт рынка нефтепродуктов



Сергей Сапегин, директор НТЦ «Психея», эксперт энергетических рынков



Александр Савченко, заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА



Виктор Медведь, руководитель консалтинговой компании «William-Іnvest Expert»



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