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    Киев

    Киевский метрополитен обвинил журналистов в закладке "бомб"

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    Журналисты одного из телеканалов оставили три коробки на "Лесной", "Крещатике" и "Вокзальной". В полиции призвали не проводить таких "экспериментов", так как их проведение - "прерогатива Службы безопасности Украины".
    Усиленная охрана киевского метро на фоне взрыва в Санкт-Петербурге
    Оксана Блищик/Facebook

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Журналисты оставили подозрительные коробки на трех станциях киевской "подземки", сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

    Усиленная охрана киевского метро на фоне взрыва в Санкт-Петербурге
    Оксана Блищик/Facebook
    Метро Киева, Харькова, Днепра. Меры безопасности не за горами

    "1+1 оставили коробки на "Лесной", "Крещатике" и "Вокзальной". Наверное, думают, что это очень удачно и смешно, пока в Санкт-Петербурге хоронят людей, погибших в результате теракта в метро. Мы проинформируем соответствующие правоохранительные органы", — сказано в сообщении.

    На заявление пресс-службы метрополитена отреагировали в столичной полиции. Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что идея "не поражает своей новизной и оригинальностью", а в условиях террористической угрозы может посеять панику и привести к трагическим последствиям.

    "Уважаемые коллеги, не шутите так! Ведь проведение таких учений — исключительно прерогатива Службы безопасности Украины. Прежде чем делать такие "эксперименты" — попробуйте представить, какие последствия это может иметь, и подумайте о людях, которые воспримут все как реальную угрозу и опасность!" — написала она на странице в Facebook.

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    Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших остаются в больницах. Возбуждено уголовное дело о теракте, проверяются и другие версии. 

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