Киевский метрополитен обвинил журналистов в закладке "бомб"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Журналисты оставили подозрительные коробки на трех станциях киевской "подземки", сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"1+1 оставили коробки на "Лесной", "Крещатике" и "Вокзальной". Наверное, думают, что это очень удачно и смешно, пока в Санкт-Петербурге хоронят людей, погибших в результате теракта в метро. Мы проинформируем соответствующие правоохранительные органы", — сказано в сообщении.

На заявление пресс-службы метрополитена отреагировали в столичной полиции. Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что идея "не поражает своей новизной и оригинальностью", а в условиях террористической угрозы может посеять панику и привести к трагическим последствиям.

"Уважаемые коллеги, не шутите так! Ведь проведение таких учений — исключительно прерогатива Службы безопасности Украины. Прежде чем делать такие "эксперименты" — попробуйте представить, какие последствия это может иметь, и подумайте о людях, которые воспримут все как реальную угрозу и опасность!" — написала она на странице в Facebook.

Читайте также: Почему на взрыв в Питере в Украине отреагировали по-европейски – Погребинский

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших остаются в больницах. Возбуждено уголовное дело о теракте, проверяются и другие версии.