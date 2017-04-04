Почему на взрыв в Питере в Украине отреагировали по-европейски – Погребинский

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинские чиновники выразили соболезования семьям погибших при теракте, совершенном 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Так, в Службе безопасности заявили, что у них имеются свои версии теракта в Санкт-Петербурге, сообщил советник главы ведомства Юрий Тандит. По его словам, спецслужба может помочь России с расследованием происшествия, если это будет необходимо.

"Хочу посочувствовать семьям погибших и пострадавших после террористического акта, который вчера произошел в Санкт-Петербурге", – сказал Тандит.

Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в метро выразила и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Искренние соболезнования семьям погибших и пожелание скорейшего выздоровления всем раненным и пострадавшим в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Мы, украинцы, как никто знаем, как это больно — терять близких и не желаем этого никому", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Глава МИД Украины Павел Климкин также выразил соболезнования.

"Выясняем, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — написал Климкин в аккаунте в Twitter.

Впрочем, первые лица государства, в том числе президент Порошенко, промолчали.

В целом же подобная риторика чиновников заметно отличается от практически полного молчания после катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение в Черном море вблизи Сочи 25 декабря 2016 года.

О чем это может говорить? О смене риторики? На этот вопрос РИА Новости Украина ответил политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Я думаю, что попытка не выпадать из европейского концепта. Очевидно было, что все европейские лидеры выразят соболезнования. Это было понятно. На этом фоне если бы Украина этого бы не сделала, Украина выглядела бы как европейский изгой", – сказал эксперт.

В результате во власти нашли такой выход, продолжил Погребинский: министр иностранных дел Климкин, Геращенко – они высказывают соболезнования, а первые лица – нет.

"То есть как бы и нашим, и вашим. Поэтому, мне кажется, что это такой способ маневрировать. Особенно если смотреть социальные сети, журналистов наших – уродов… Но живет такая позиция (агрессивная по отношению к РФ в целом), реально никто не осуждает этих людей", – сообщил политолог.