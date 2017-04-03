наверх
03.04.201719:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.08
  • USD27.02+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин выразил соболезнования в связи с взрывом в метро Санкт-Петербурга

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (27)

    17930
    Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также уточнил, что МИД Украины выясняет, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

    Смотрите также: Взрывы в вагоне метро в Петербурге: кадры с места ЧП

    "Выясняем, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — написал Климкин в аккаунте в Twitter.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последней информации Национального антитеррористического комитета, в результате случившегося девять человек погибли и более 20 пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв в метро
    Взрывы в метро Санкт-Петербурга
    Пульт от телевизора
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Слоган Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...