Климкин выразил соболезнования в связи с взрывом в метро Санкт-Петербурга

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

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"Выясняем, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — написал Климкин в аккаунте в Twitter.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 квітня 2017 р.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последней информации Национального антитеррористического комитета, в результате случившегося девять человек погибли и более 20 пострадали.