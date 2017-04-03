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    Онлайн-трансляция с улицы близ выхода со станции метро в Санкт-Петербурге

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    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (16)

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    В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили, что из-за теракта закрыты на вход и выход все станции подземки.
    Канал RT на Youtube

    "Сейчас у метро очень много народа, паника, летают вертолеты, куча машин. Люди рядом пытаются всё это заснять и позвонить своим родным. Я наблюдал за тем, как выводят и выносят людей из метро. Это очень страшное зрелище. Мне, слава богу, повезло. Я только подходил к метро, когда произошел взрыв. Оттуда начали выбегать люди. Кто-то в панике, кого-то не задело, а кто-то выходил уже с грязными лицами, в потертой одежде и в крови. Потом уже начали выносить людей, который удалось спасти", — сообщил очевидец происшествия.

    Смотрите также: Взрывы в вагоне метро в Петербурге: кадры с места ЧП

    Взрывы в санкт-петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт". Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте. По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек. 

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