Пострадавшие при взрыве в метро Петербурга

Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли в понедельник на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт".

По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек, пострадали более 30, в том числе дети. На данный момент все станции метро Петербурга закрыты, пассажиры были эвакуированы.

Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.

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