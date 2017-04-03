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    Фотоленты

    Пострадавшие при взрыве в метро Петербурга

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (16)

    (обновлено: )88
    Взрыв в метро
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    Взрыв в метро
    Взрыв в метро
    Взрыв в метро
    Взрыв в метро
    Взрыв в метро
    Взрыв в метро
    Взрыв в метро
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    Взрыв в метро
    Взрыв в метро
    Взрыв в метро
    Anton Vaganov
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    meduza.io
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    meduza.io
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov
    Взрыв в метро
    Anton Vaganov
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov
    Взрыв в метро
    Alexander TARASENKOV / AFP
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    meduza.io
    Взрыв в метро
    Ruslan SHAMUKOV / AFP
    Взрыв в метро
    Ruslan SHAMUKOV / AFP

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    Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли в понедельник на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт".

    По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек, пострадали более 30, в том числе дети. На данный момент все станции метро Петербурга закрыты, пассажиры были эвакуированы.

    Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.

    Смотрите также: Взрывы в вагоне метро в Петербурге: кадры с места ЧП

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