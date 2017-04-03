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    В метро Петербурга нашли неразорвавшееся взрывное устройство - СМИ

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (16)

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    Источник в экстренных службах сообщил, что информация об обнаруженном взрывном устройстве на станции метро "Площадь восстания" в Санкт-Петербурге не подтвердилась, там был найден бесхозный предмет.
    Взрыв в метро
    Ruslan SHAMUKOV / AFP

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. На станции "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге нашли еще одну, неразорвавшуюся бомбу, сообщает местное издание "Фонтанка".

    Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета РФ, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

    Взрыв в метро
    Anton Vaganov
    Пострадавшие при взрыве в метро Петербурга

    "На станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство. Сейчас его обезвреживают", — говорится в сообщении издания во ВКонтакте.

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    В то же время источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что информация об обнаруженном взрывном устройстве на станции метро "Площадь восстания" в Санкт-Петербурге не подтвердилась, там был найден бесхозный предмет.

    "На "Площади восстания" был обнаружен бесхозный предмет", — сказал собеседник агентства.

    Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что взрыв в санкт-петербургском метро произошел после срабатывания неустановленного устройства.

    Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт".

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