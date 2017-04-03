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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.

"В 15:40 (14.40 — Ред) все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход", — сообщает пресс-службы ГУП "Петербургский метрополитен".

Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт", пострадали около 30 человек.

Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.

По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек.