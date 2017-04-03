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    Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход

    (обновлено: )117
    В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили, что из-за теракта закрыты на вход и выход все станции подземки.
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    соцсети

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.

    Последствия взрыва в метро Петербурга. Видео
    РБК/Youtube
    Последствия взрыва в метро Петербурга, среди пострадавших - дети

    "В 15:40 (14.40 — Ред) все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход", — сообщает пресс-службы ГУП "Петербургский метрополитен".

    Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт", пострадали около 30 человек.

    Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.

    По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек. 

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