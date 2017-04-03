При взрывах в метро Петербурга ранены 30 человек, в том числе дети - источник

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. При взрывах в метро Санкт- Петербурга пострадали около 30 человек, сообщил источник в медицинских кругах.

Также источник в правоохранительных органах сообщил, что среди пострадавших есть дети, информирует РИА Новости.

"Среди пострадавших при взрывах есть дети, которые, скорее всего, находились на весенних каникулах. Однако их количество, их имена на данный момент не известны", — сказал собеседник агентства.

Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.

По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек.