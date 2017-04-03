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    При взрывах в метро Петербурга ранены 30 человек, в том числе дети - источник

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (16)

    (обновлено: )51806
    По словам источника, "среди пострадавших при взрывах есть дети, которые, скорее всего, находились на весенних каникулах, однако их количество, их имена на данный момент не известны".
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    соцсети

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. При взрывах в метро Санкт- Петербурга пострадали около 30 человек, сообщил источник в медицинских кругах.

    Также источник в правоохранительных органах сообщил, что среди пострадавших есть дети, информирует РИА Новости.

    Последствия взрыва в метро Петербурга. Видео
    РБК/Youtube
    Последствия взрыва в метро Петербурга, среди пострадавших - дети

    "Среди пострадавших при взрывах есть дети, которые, скорее всего, находились на весенних каникулах. Однако их количество, их имена на данный момент не известны", — сказал собеседник агентства.

    Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт".

    Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.

    По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек. 

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