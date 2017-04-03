Взрывы в петербургском метро были хорошо подготовлены - ветеран "Альфы"

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Взрывы в петербургском метро были хорошо спланированы, их сила превышала 100 грамм в тротиловом эквиваленте, считает президент Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

В эфире телеканала "Россия 24" Гончаров сказал, что, по его мнению, это "довольно-таки хорошо спланированная акция".

По мнению Гончарова, этому могли предшествовать "отвлекающие моменты", направленные на отвлечение внимания правоохранительных органов, занимающихся безопасностью петербургского метро. Но это должны установить те, кто будет заниматься расследованием, подчеркнул Гончаров.

Судя по опубликованным фотографиям с места ЧП, мощность взрыва превысила 100 граммов, а в качестве взрывчатки, возможно, использовался пластид, считает эксперт. По его мнению, речь идет о теракте, но официально эта информация пока не подтверждалась.

Взрывы в санкт-петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт". Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте. По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек.