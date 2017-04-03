НАК подтвердил, что при взрывах в метро Петербурга погибли люди

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. При взрывах в санкт-петербургском метро погибли люди, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате имеются погибшие и раненые", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию руководителя оперативного штаба НАК к месту происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Производится эвакуация, оказывается помощь пострадавшим.

Ранее источник сообщил, что в результате взрывов погибли десять человек.

Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.