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    НАК подтвердил, что при взрывах в метро Петербурга погибли люди

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (16)

    (обновлено: )19003
    По указанию руководителя оперативного штаба НАК к месту происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Производится эвакуация, оказывается помощь пострадавшим.
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    meduza.io

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. При взрывах в санкт-петербургском метро погибли люди, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    twitter.com/FilyaevaOksana
    Взрывы в вагоне метро в Петербурге: кадры с места ЧП

    "В результате имеются погибшие и раненые", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что по указанию руководителя оперативного штаба НАК к месту происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Производится эвакуация, оказывается помощь пострадавшим.

    Ранее источник сообщил, что в результате взрывов погибли десять человек. 

    Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт".

    Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.

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