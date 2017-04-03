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    Очевидец взрыва в метро Петербурга: было большое задымление, началась паника

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (16)

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    Екатерина Сергеева сообщила, что в настоящее время в центре города "очень много милиции, скорые, пожарные". По словам Людмилы Винник, после взрывов в метро Петербурга, где в то время было много пассажиров, люди испугались.
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
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    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. После взрывов в метро Санкт-Петербурга началась "небольшая паника", сообщила Sputnik очевидец Екатерина Сергеева.

    "В это время я ехала в вагоне по "синей" ветке к станции метро "Невский проспект". Наш поезд остановили где-то на полчаса. Люди не понимали, что происходит. Сказали, что все выходы и входы заблокированы. Через некоторое время еще с нами связался оператор и попросил открыть форточки, чтобы в вагоны мог поступать воздух. Они не сразу открывались, началась небольшая паника. Еще через какое-то время наш поезд все-таки двинулся, и мы доехали до станции", — сообщила женщина.

    Последствия взрыва в метро Петербурга. Видео
    РБК/Youtube
    Последствия взрыва в метро Петербурга, среди пострадавших - дети

    По ее словам, люди испугались и старались быстрее выйти на поверхность.

    "Люди начали выбегать, было очень большое задымление, все кутались в шарфы. И я оказалась на улице", — добавила Сергеева. 

    Женщина также сообщила, что в настоящее время в центре города "очень много милиции, скорые, пожарные".

    Еще один очевидец трагедии Людмила Винник рассказала, что после взрывов в метро Петербурга, где в то время было много пассажиров, люди испугались.

    "Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП… на этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход", — сказала Винник в эфире телеканала "Россия 24".

    Смотрите также: Взрывы в вагоне метро в Петербурге: кадры с места ЧП

    По ее словам, в это время в метро было много людей. "Очень много (людей), все бежали. Все, конечно, испугались", — добавила она.

    Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

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