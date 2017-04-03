МИД выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в метро Петербурга

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге проверяет данные о том, есть ли украинцы среди погибших или пострадавших при взрывах в метро Санкт-Петербурга, сообщает консульский департамент МИД Украины.

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"Консул в С.-Петербурге принимает оперативные меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших граждан Украины", — сообщает консульский департамент в Twitter.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.