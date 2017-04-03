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    МИД выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в метро Петербурга

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    В МИД сообщили, что "консул в С.-Петербурге принимает оперативные меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших граждан Украины".
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    meduza.io

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге проверяет данные о том, есть ли украинцы среди погибших или пострадавших при взрывах в метро Санкт-Петербурга, сообщает консульский департамент МИД Украины.

    Смотрите также: Взрывы в вагоне метро в Петербурге: кадры с места ЧП

    "Консул в С.-Петербурге принимает оперативные меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших граждан Украины", — сообщает консульский департамент в Twitter.

    Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт".

    Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

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