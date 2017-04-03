наверх
03.04.201716:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.08
  • USD27.02+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    Facebook активировал кнопку "Я в безопасности" для петербуржцев

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (16)

    (обновлено: )118
    В России для жителей Санкт-Петербурга после взрыва в городском метро социальная сеть Facebook в понедельник активировала кнопку "Я в безопасности".
    Логотип Facebook
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook в понедельник активировала кнопку для "Я в безопасности" для жителей Санкт-Петербурга после взрыва в городском метро.

    Смотрите также: Взрывы в вагоне метро в Петербурге: кадры с места ЧП

    Взрывы в санкт-петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт". Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте. По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    Взрывы в метро Санкт-Петербурга
    Оскар Кучера
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...