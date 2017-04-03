Facebook активировал кнопку "Я в безопасности" для петербуржцев

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook в понедельник активировала кнопку для "Я в безопасности" для жителей Санкт-Петербурга после взрыва в городском метро.

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Взрывы в санкт-петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт". Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте. По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек.