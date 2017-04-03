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    В московском метро обнаружен подозрительный предмет – источник

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (16)

    (обновлено: )59
    Оперативные службы сейчас проверяют бесхозный предмет в московском метро. Движение поездов по линии идет в штатном режиме, сообщил источник в экстренных службах.
    Московский метрополитен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Взрыв в метро
    Anton Vaganov
    Пострадавшие при взрыве в метро Петербурга
    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Поезд отогнали в тупик для проверки после обнаружения бесхозного рюкзака в вагоне метро на станции "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

    "Бесхозный рюкзак найден в вагоне на станции метро "Савеловская". Пассажиры выведены, поезд отогнан в тупик", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, оперативные службы сейчас проверяют бесхозный предмет. Движение поездов по линии идет в штатном режиме.

    Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета РФ, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

    Смотрите также: Взрывы в вагоне метро в Петербурге: кадры с места ЧП

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