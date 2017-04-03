В московском метро обнаружен подозрительный предмет – источник

"Бесхозный рюкзак найден в вагоне на станции метро "Савеловская". Пассажиры выведены, поезд отогнан в тупик", — сказал собеседник агентства.
По его словам, оперативные службы сейчас проверяют бесхозный предмет. Движение поездов по линии идет в штатном режиме.
Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета РФ, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.
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