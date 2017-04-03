У метро очень много народа, паника, летают вертолеты, куча машин - очевидец

Alexander TARASENKOV / AFP

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Очевидец Александр, находящийся у станции метро "Технологический институт", сообщил Sputnik подробности взрыва в метро и ситуации на станции сразу же после происшествия.

"Сейчас у метро очень много народа, паника, летают вертолеты, куча машин. Люди рядом пытаются всё это заснять и позвонить своим родным. Я наблюдал за тем, как выводят и выносят людей из метро. Это очень страшное зрелище. Мне, слава богу, повезло. Я только подходил к метро, когда произошел взрыв. Оттуда начали выбегать люди. Кто-то в панике, кого-то не задело, а кто-то выходил уже с грязными лицами, в потертой одежде и в крови. Потом уже начали выносить людей, который удалось спасти", — сообщил очевидец.

На месте все предполагают, что это теракт, потому что очевидцы и пострадавшие говорят, что они ехали между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт", и в это время произошел взрыв в двух вагонах.

Взрывы в санкт-петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт". Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте. По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек.