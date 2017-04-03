НАК подтвердил гибель девяти человек при взрывах в метро Петербурга

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что девять человек погибли и более 20 пострадали при взрыве в метро в Санкт-Петербурге.

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"По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении.

В то же время, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что при взрывах в метро погибли десять человек. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее источник также сообщал о десяти погибших.

Напомним, в петербургском метро в понедельник произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.