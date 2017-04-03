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    НАК подтвердил гибель девяти человек при взрывах в метро Петербурга

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (22)

    (обновлено: )43901
    Как сообщили в НАК, "по предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек".
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что девять человек погибли и более 20 пострадали при взрыве в метро в Санкт-Петербурге.

    Последствия взрыва в метро Петербурга. Видео
    РБК/Youtube
    Последствия взрыва в метро Петербурга, среди пострадавших - дети

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    "По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении.

    В то же время, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что при взрывах в метро погибли десять человек. Об этом он сообщил журналистам. 

    Ранее источник также сообщал о десяти погибших.

    Напомним, в петербургском метро в понедельник произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

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