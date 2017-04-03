Президент Молдавии: цель взрыва в Петербурге - нанести удар по РФ и Путину

Anton Vaganov

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Целью взрыва в метро Санкт-Петербурга было нанести удар по РФ и ее президенту Владимиру Путину, бросившему вызов международному терроризму, считает президент Молдавии Игорь Додон.

Он назвал взрыв чудовищным и выразил соболезнования народу России.

"Международный терроризм не имеет ни границ, ни национальностей, ни религии. Кто бы ни был инициатором этого преступления, оно имело целью нанести удар по России и ее президенту, бросившему вызов международному терроризму и проводящему эффективные действия по борьбе с террором в разных уголках планеты", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдавии назвал взрыв "чудовищным" и выразил в связи с ним соболезнования народу России и Путину. Он также выразил надежду, что это преступление не останется без ответа, а народ России еще теснее сплотится вокруг ее национального лидера. Додон рассчитывает, что российское руководство с еще большей решительностью будет противостоять терроризму в международном масштабе.

Ранее в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.