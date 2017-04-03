Аваков: Украина усилила меры безопасности из-за взрыва в метро Петербурга

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине усилены меры безопасности в связи со взрывами в метрополитене Санкт-Петербурга, пишут "Українські Новини".

"Да, введены усиленные меры безопасности", — сообщил он.

По его словам, усиленные наряды правоохранителей в ближайшие минуты приступят к работе.

Между тем в консульской службе МИД сообщили, сейчас выясняется, есть ли среди жертв и пострадавших украинцы.

Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли в понедельник на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт".

По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек, пострадали более 30, в том числе дети. На данный момент все станции метро Петербурга закрыты, пассажиры были эвакуированы.

Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.