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    Общество

    Аваков: Украина усилила меры безопасности из-за взрыва в метро Петербурга

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (22)

    (обновлено: )26102
    Министр внутренних дел заявил, что меры безопасности усилены. По его словам, усиленные наряды правоохранителей в ближайшие минуты приступят к работе.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине усилены меры безопасности в связи со взрывами в метрополитене Санкт-Петербурга, пишут "Українські Новини".

    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov
    Пострадавшие при взрыве в метро Петербурга

    "Да, введены усиленные меры безопасности", — сообщил он.

    По его словам, усиленные наряды правоохранителей в ближайшие минуты приступят к работе.

    Между тем в консульской службе МИД сообщили, сейчас выясняется, есть ли среди жертв и пострадавших украинцы.

    Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли в понедельник на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт".

    По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек, пострадали более 30, в том числе дети. На данный момент все станции метро Петербурга закрыты, пассажиры были эвакуированы.

    Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.

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