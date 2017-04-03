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    Россия

    Бомба в петербургском метро была начинена металлическими изделиями – медики

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (35)

    (обновлено: )136
    По словам директора НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Валерия Парфёнова, зарядное устройство было нафаршировано металлическими изделиями, "скорее всего самоделки, шарики как шарикоподшипники".
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Люди, пострадавшие при взрыве в петербургском метро, получили минно-взрывные травмы, бомба была начинена металлическими изделиями, заявил директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Валерий Парфёнов.

    Теракт в метро Санкт-Петербурга. Инфографика
    РИА Новости
    Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    "Повреждения черепа, минно-взрывная травма, это осколки. Зарядное устройство было нафаршировано металлическими изделиями, скорее всего самоделки, шарики как шарикоподшипники", — сказал Парфенов в эфире "России 24", говоря о травмах пострадавших в метро.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы.

    Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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