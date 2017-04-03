Бомба в петербургском метро была начинена металлическими изделиями – медики

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Люди, пострадавшие при взрыве в петербургском метро, получили минно-взрывные травмы, бомба была начинена металлическими изделиями, заявил директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Валерий Парфёнов.

"Повреждения черепа, минно-взрывная травма, это осколки. Зарядное устройство было нафаршировано металлическими изделиями, скорее всего самоделки, шарики как шарикоподшипники", — сказал Парфенов в эфире "России 24", говоря о травмах пострадавших в метро.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы.

Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.