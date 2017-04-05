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    Бывшие соседи поделились информацией о подозреваемом во взрыве в Питере

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (78)

    (обновлено: )259
    Журналист Sputnik Кыргызстан посетил город, где жила семья подозреваемого в петербургском теракте Акбаржона Джалилова, и поговорил с их бывшими соседями. По их словам, с виду это была обычная спокойная семья.
    Акбаржон Джалилов
    Sputnik Кыргызстан

    РИА Новости Украина

    Корреспондент Sputnik Кыргызстан поехал в микрорайон "Амир-Тимур" в Ош, где живет семья подозреваемого в теракте в Петербурге Акбаржона Джалилова, и пообщался с их бывшими соседями.

    По его словам, ворота дома были закрыты, на дверях висел замок, но удалось поговорить с председателем квартального комитета Анваржоном Дадабаевым.

    sputnik.kg
    Дом в микрорайон "Амир-Тимур" в Оше, где живет семья Джалиловых

    "В этом доме живет его мать. У нее два сына и дочь. Сейчас она живет здесь с младшим сыном. Ее муж и старший сын находятся в России — у них российское гражданство. С утра я услышал эту информацию, несколько раз приходил, но дома никого не было. По крайней мере никто не открывал дверь. Про Акбаржона могу сказать, что он выехал за границу примерно в 2012-2013 годах", — рассказал Дадабаев.

    Он не верит, что семья могла связаться с террористическими организациями. Как отметил Дадабаев, с виду это была обычная спокойная семья. "Ее сын был спокойный. Это обычная семья. Я несколько раз виделся с его матерью, вроде нормальная женщина. Также эта семья не особо верующая, скорее светская", — добавил председатель квартального комитета.

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    В свою очередь генконсул РФ в Оше Роман Свистин сообщил, что в конце 2010 года Акбаржон Джалилов и его отец обратились по поводу получения гражданства.

    "После соответствующих проверок в феврале 2011-го мы выдали ему паспорт. Основание — статья "По родителям", когда гражданство дается тем, у кого отец или мать имеют гражданство и постоянную регистрацию в России", — рассказал Свистин.

    На данный момент родители и близкие Джалилова вызваны на допрос в Госкомитет национальной безопасности.

    Как сообщалось, Следственный комитет России назвал имя подозреваемого в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, унесшего жизни 14 человек. Им является Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Он гражданин России, до 2011 года проживал в пригороде Оша. Кыргызский паспорт не получал, поскольку достиг совершеннолетия уже в России, куда перебралась его семья. Впоследствии родители Джалилова вернулись на родину.

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