Песков: заявления о российском следе в убийстве Вороненкова - абсурд

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Москве считают заявления о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова абсурдными, надеются, что все причастные к преступлению будут найдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными", — сказал Песков журналистам.

Как заявил Песков, случившееся говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова.

"Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены", — сказал Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

Ранее в четверг глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова произошло у элитной гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева и оно может быть заказным.

По его словам, сейчас раненый нападавший и охранник убитого, который тоже ранен, "находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений".

Напомним, из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, но в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

facebook.com/deputatvoronenkov Денис Вороненков и Мария Максакова

facebook.com/deputatvoronenkov Денис Вороненков и Мария Максакова

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.