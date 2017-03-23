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    Россия

    Песков: заявления о российском следе в убийстве Вороненкова - абсурд

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (23)

    (обновлено: )22350
    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Песква, украинская сторона не смогла обеспечить охрану бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Москве считают заявления о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова абсурдными, надеются, что все причастные к преступлению будут найдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Денис Вороненков
    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Николаевич Вороненков. СПРАВКА

    "Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными", — сказал Песков журналистам.

    Как заявил Песков, случившееся говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова.

    "Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены", — сказал Песков.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

    А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

    Ранее в четверг глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова произошло у элитной гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева и оно может быть заказным.

    По его словам, сейчас раненый нападавший и охранник убитого, который тоже ранен, "находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений".

    Напомним, из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, но в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Вороненков и Мария Максакова
    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Вороненков и Мария Максакова

    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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