Луценко остро прокомментировал убийство Вороненкова

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал убийство в центре Киева бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который был ключевым свидетелем по делу о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом Луценко написал в своем Facebook.

"Циничное убийство одного из свидетелей, проходящий по делу госсовета экс-президента Януковича", – отметил генпрокурор.

По его словам, застреленный экс-депутат Госдумы России предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу.

Луценко называет это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

Ранее начальник полиции столицы Украины Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.