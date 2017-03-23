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    Луценко остро прокомментировал убийство Вороненкова

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (23)

    (обновлено: )31404
    Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что застреленный экс-депутат Госдумы России предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу.
    В центре Киева застрелили двух человек
    tsn.ua

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал убийство в центре Киева бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который был ключевым свидетелем по делу о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом Луценко написал в своем Facebook.

    Денис Вороненков
    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Николаевич Вороненков. СПРАВКА

    "Циничное убийство одного из свидетелей, проходящий по делу госсовета экс-президента Януковича", – отметил генпрокурор.

    По его словам, застреленный экс-депутат Госдумы России предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу.

    Луценко называет это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

    Ранее начальник полиции столицы Украины Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

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