В убийстве Вороненкова заинтересована "партия войны" - Бортник

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в значительной степени эскалирует конфликт Украины и России, считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В четверг экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк и народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обвинили российские спецслужбы в убийстве экс-депутата.

"Самым большим выгодополучателем от убийства Вороненкова является интегральная "партия войны". Конечно, это убийство еще раз поднимет градус украино-российского противостояния, актуализирует вопросы санкций, снимет вопросы Минских соглашений и в значительной степени эскалирует конфликт, ликвидировав возможность политических договоренностей. Убийство в очередной раз демонизирует образ РФ, в том числе и в переговорном процессе, особенно накануне возможной встречи Трампа и Путина", — отметил Бортник.

Из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство Украины. Сам депутат объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ увидели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича.

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